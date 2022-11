Nenezić: Ne želimo da razmišljamo o porazu

Podgorica, (MINA) – Španija ima izuzetan tim, iz svjetskog vrha, ali crnogorska reprezentacija ne želi da razmišlja o porazu na startu Evropskog prvenstva, kazala je golmanka Ljubica Nenezić.

Crna Gora će šampionat Evrope, čija će jedna od grupa biti odigrana u Podgorici, početi u subotu

duelom sa Španijom.

Nenezić je kazala da atmosfera fenomenalna i da reprezentativke koriste svaki trenutak da se što bolje pripreme za start prvenstva.

“Španija je izuzetan tim, uvijek je u vrhu svjetskog rukometa. Kompletna ekipa. Bez obzira na kvalitet rivala, sve je na nama. Fokus mora biti na odbrani i vjerujem da ćemo stići do pobjede”, kazala je Nenezić.

Govoreći o igri rivalki, ona je istakla da Španija igra jako brzo i da dobro fintiraju.

“Moramo brzo da se vraćamo u odbranu. Sa dobrom energijom možemo do pobjede, ne želimo ni da razmišljamo o porazu”, rekla je Nenezić.

Desni bek Đurđina Malović smatra da će ishod meča sa Španijom zavisiti od igre crnogorske selekcije.

“Zadovoljna sam pristupom i zalaganjem na treninzima. Analizirali smo Španiju, ali moramo da se okrenemo našoj igri, da ih uvedemo u naš ritam, poznajemo iz dobro”, kazala je Malović.

Ona je naglasila da ekipa mora bez euforije da dočeka meč sa Španijom.

“Osjećamo da možemo mnogo, idemo utakmicu po utakmicu, pa da vidimo dokle će nas to dovesti. Sad smo domaćini, pa ko zna kada, moramo da kanališemo emocije. To je jako važno, da ne bi izgorjeli u želji”, zaključila je Malović.

