NBA rezultati – Ubjedljiv trijumf Bostona

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su lidera Istočne konferencije, ekipu Milvokija 140:99, u jutros odigranom meču NBA lige.

Boston je krajem prve i početkom druge četvrtine stekao odlučujuću prednost, koja je nakon trećeg dijela meča iznosila 40 poena (114:74).

Goste su do pobjede vodilči Džejson Tejtum sa 40 i Džejlen Braun sa 30poena, dok su sa po 14 meč završili Al Horford i Malkom Brogdon.

U ekipi Milvokija najbolji je bio Janis Antetokumpo sa 24 poena.

Denver je, bez povrijeđenog Nikole Jokićaporažen od Nju Orleansa 107:88.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Brendon Ingram sa 31, Si Džej Mekolum je ubacio 23, a Jonas Valančijuna 15 poena.

U ekipi Denvera bolji od ostalih bio je Džamal Mari sa 21 košem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS