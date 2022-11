NBA rezultati – Tripl-dabl Dončića u pobjedi nad šampionom

Podgorica, (MINA) – Slovenački košarkaš Luka Dončić sa tripl-dablom predvodio je Dalas do pobjede protiv zvaničnog šampiona, ekipe Golden Stejta, 116:113, u jutros odigranom meču NBA lige.

Meč je završio sa 41 poenom i po 12 skokova i asistencija, četiri ukradene lopte i jednom blokadom.

Dončić je, nakon tog duela, popravio plasman na vječitoj listi igrača sa najviše tripl-dablova, u kojima je ubacio bar 35 poena.

Tu poziciju dijeli sa Viltom Čembrlenom i Lebronom Džejmsom, sa po 13.

On je šesti igrač sa pet ili više tripl-dablova i minimum 40 poena, a za četiri sezone sakupio je 20 utakmica sa bar 40 poena i dijeli drugo mjesto sa legendarnim Dirkom Novickim.

Važan doprinos trijumfu Dalasa dao je i Tim Hardavej Džunior sa 22, dok je Spenser Dinvidi dodao 14 poena.

U ekipi Golden Stejta najbolji je bio Stef Kari sa 32 poena.

Njujork je kao gost pobijedio Detroit 140:110, a do ubjedljivog trijumfa vodio ih je Džulijus Rendl sa 36 poena.

Istakao se i Ar Džej Beret sa 16 poena.

U ekipi Detroita najefikasniji bio Ajzea Stjuart sa 16 poena.

Veliku pobjedu u Portlandu ostvarili su Los Anđeles Klipersi 118:112, iako su gubili 18 poena u trećoj, odnosno 12 na startu posljednje četvrtine.

Ekipu iz i Los Anđelesa do pobjede vodili su Normal Pauel sa 32 i Redži Džekson sa 24 poena.

Dabl-dabl učinak imao je Ivica Zubac sa 12 poena i 13 skokova.

U domaćem timu najbolji je bio Anferni Simons sa 37, dok je Džerami Grent dodao 32 poena.

Istakao se i Jusuf Nurkić, koji je za nepuna 32 minuta imao 13 poena, deset skokova i sedam asistencija.

