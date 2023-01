NBA rezultati – Milvoki ubjedljiv, 50 poena Adetokunba

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Milvokija pobjedili su Nju Orleans 135:110, u jutros odigranom meču NBA lige.

Domaći tim do pobjede, 33. ove sezone, vodio je Janis Adetokunbo sa 50 poena, 13 skokova i četiri asistencije.

U pobjedničkom timu istakli su se i Džru Holidej sa 17 i Bruk Lopez sa 15 poena.

Kod Nju Orleansa najraspoloženiji je bio Hose Alvarado sa 18, dok su po 16 poena dodali je Litvanac Jonas Valančijunas i Trej Marfi.

Memfis, iako je na polovini meča imao zaostatak od 12 poena, u nastavku napravio preokret i pobijedio Indijanu 112:100.

Utakmicu je obilježio Dža Morant sa 27 poena, 15 asistencija i deset skokova.

Poen više od njega imao je Džeren Džekson.

U poraženom sastavu Kanađanin Benedik Maturin je postigao 27 poena.

Turski košarkaš Čedi Osman sa 29 poena vodio je Klivlend do trijumfa protiv Los Anđeles Klipersa 122:99.

U poraženom sastavu, koji je u Klivlend doputovao bez Kavaja Lenarda i Pola Džordža, najbolji je bio Brendon Džonson sa 24 poena.

Slavio je i Šarlot protiv Majamija 122:111.

