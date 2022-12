NBA rezultati – Golden Stejt nastavio seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Golden Stejta pobijedili su Hjuston 120:101 i upisali desetu uzastopnu pobjedu pred svojim navijačima, u jutros odigranom meču NBA lige.

Zvaničnog šampiona do 13. pobjede ove sezone vodio je Endrju Vigins sa 36 poena.

Sa dabl-dabl učinkom meč je završio Stef Kari – 30 poena i deset asistencija.

Portland je slavio protiv Jute 116:111, a utakmicu je obolježio Aferni Sajmons, koji je trijumf svog tima doprinio sa 45 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Šarlot – Milvoki 96:105

Minesota – Oklahoma 128:135

Toronto – Orlando 121:108

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS