NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Majamija 116:108, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč na otvaranju sezone završio sa 15 poena, 17 skokova i dvije asistencije, a imao je i tri blokade.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Dimar Dirozan sa 37 poena, dok je Ajo Dosunmi ubacio 17.

U ekipi Majamija bolji od ostalih bili su Džimi Batler sa 24, Tajler Hiro sa 23 i Maks Stras sa 22 poena.

Odlična partija Nikole Jokića ostala je u sjenci ubjedljivog poraza Denvera u Solt Lejk Sitiju od Jute 123:102.

Jokić je meč završio sa 27 poena, četiri skoka i šeest asistencija.

Istakli su se i Eron Gordon sa 22 poena i deset skokova i Majkl Porter sa 15 koševa.

Jutu su do pobjede vodili Kolin Sekston sa 20 i Lauri Markanen sa 17, Rudi Gej je ubacio 16, a poen manje Malik Bizli.

Početak sezone obilježio je prvi pik na draftu, Paolo Bankero, koji je u porazu Orlanda od Detroita 113:109 ubacio 27 poena.

On je prvi pik još od Lebrona Džejmsa (oktobar 2003. godine) koji je bio tako efikasan na debiju u NBA ligi.

Bankero je uz Džejmsa i Grenta Hila jedini koji je na prvom meču u najkvalitetnijoj košarkaškoj ligi na svijetu zabilježio minimum 25 poena, pet skokova i pet asistencija u posljednjih 30 godina.

Najefikasniji u ekipi Detroita bio je Bojan Bogdanović sa 24 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Orlando 113:109

Indijana – Vašington 107:114

Atlanta – Hjuston 117:107

Bruklin – Nju Orleans 108:130

Memfis – Njujork 115:112 (poslije produžetka)

Toronto – Klivlend 108:105

Minesota – Oklahoma 115:108

San Antonio – Šarlot 102:129

Juta – Denver 123:102

Finiks – Dalas 107:105

Sakramento – Portland 108:115

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS