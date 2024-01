NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga, nakon produžetka, protiv Hjustona 124:119, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 18 poena i 15 skokova, a imao je i tri asistencije za 40 minuta u igri.

Najefikasniji je bio Kobi Vajt sa 30, Zak Lavin je ubacio 25, a Demar Derozan 18 poena.

Kod Hjustona ponovo je najbolji bio Alperen Šengun sa 25 poena i devet skokova.

Juta je slavila protiv Denvera 124:111 i upisala treći uzastopni trijumf.

Do pobjede tim iz Solt Lejk Sitija vodili su

Džordan Klarkson sa 27 poena i Lauri Markanen, koji je pored 26 poena, imao i 12 skokova.

U ekipi Denvera najbolji je bio Nikola Jokić sa 27 poena, 11 skokova i šest asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Boston – Minesota 127:120, Šarlot – Sakramento 98:123, Detroit – San Antonio 108:130, Indijana – Vašington 112:104, Atlanta – Filadelfija 139:132, Majami – Oklahoma 120:128, Golden Stejt – Nju Orleans 105:141 i Los Anđeles Klipers – Toronto 126:120.

