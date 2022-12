NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga u Medison Skver Gardenu protiv Njujorka 118:117, u jutros odigranom meču NBA lige.

Odlučujuće poene za treći uzastopni, ukupno 14. trijumf Čikaga, postigao je Demar Derozan, manje od sekundu prije kraja utakmice.

Prethodno je Džejlen Branson promašio oba bacanja, pa je Čikago dobio priliku za novi napad.

On je duel završio sa 25 poena i deset asistencija.

Najefikasniji je bio Zek Lavin sa 33, dok je Nikola Vučević upisao 21 poen i 12 skokova.

U timu Njujorka najbolji je bio Ar Džej Beret sa 44 poena , dok je Džulijus Rendl dodao 29.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Orlando – San Antonio 133:113

Filadelfija – Los Anđeles Klipers 119:114

Atlanta – Detroit 130:105

Boston – Minesota 121:109

Bruklin – Milvoki 118:100

Klivlend – Toronto 107:118

Hjuston – Dalas 106:112

Majami – Indijana 108:111

Oklahoma – Nju Orleans 125:128p

Denver – Portland 120:107

Finiks – Memfis 100:125

Sakramento – Vašington 111:125

Los Anđeles Lejkers – Šarlot 130:134

