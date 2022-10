NBA rezultati: Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je danl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Bostona 120:102, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je drugi trijumf Čikaga ove sezone doprinio sa 18 poena, 23 skoka i pet asistencija.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je

Demar Derozan sa 25, Ajo Dosunmu je dodao 22, a Zek Lavin 19 poena.

U ekipi Bostona, koja je prekinula seriju od tri pobjede na startu šampionata, najbolji su bili Džejson Tejtum sa 26 i Džejlen Braun sa 21 poenom.

Ubjedljiv poraz doživio je Denver od Portlanda 135:110, a Nikola Jokić u poraženoj ekipi sakupio je po devet poena, skokova i asistencija.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Demijen Lilard sa 31 poenom, Anferni Simons je dodao 29, a Džeremi Grant ubacio je 21 poen.

Istakao se i Jusuf Nurkić sa 13 poena, 12 skokova i šest asistencija.

Kod Nagetsa najbolji je bio Aron Gordon sa 26 koševa.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Filadelfija – Indijana 120:106

Majami – Toronto 90:98

Njujork – Orlando 115:102

Hjuston – Juta 114:108

Memfis – Bruklin 134:124

Minesota – San Antonio 106:115

