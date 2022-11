NBA rezultati – Atlanta nakon produžetka bolja od Toronta

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Atlante pobijedili su pred svojim navijačima, nakon produžetka, ekipu Toronta 124:122, u jutros odigranom meču NBA lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 111:111.

Toronto je dva i po minuta prije kraja imao prednost od devet poena, ali je u finišu dozvolio domaćinu da se vrati u igru i izjednači.

Gosti su imali još jednu priliku da dođu do pobjede, ali Skot Barns nije realizovao posljednji napad.

U dodatnih pet minuta raspoloženi Ej Džej Grifin je sa osam poena donio pobjedu Atlanti.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tre Jang, koji je pored 33 poena imao i 11 asistencija.

Barns je kod gostiju meč završio sa 29 poena, 11 skokova i devet asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Indijana – Orlando 114:113

Filadelfija – Minesota 109:112

Portland – Juta 113:118

Los Anđeles Klipers – Minesota 119:97

