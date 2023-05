NBA – Boston izborio majstoricu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su Majami 104:103 i trećom uzastopnom pobjedom izborili sedmi meč u finalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Odlučujuće poene za pobjedu u šestom meču postigao je Derik Vajt stotinku prije kraja.

Boston je postao četvrti tim koji je u istoriji NBA plej-ofa uspio da nadoknadi zaostatak od 3:0 u seriji.

Na svom terenu imaće priliku da postame prva ekipa koja je režirala veliki preokret i poslije tri uvodna poraza prošla dalje.

Najefikasniji u pobjdničkom rimu bio je Džejson Tejtum sa 31, Džejlin Braun ubacio je 26, a Markus Smart 21 poen.

U ekipi Majamija najbolji je bio Džimi Batler sa 24 koša.

Odlučujući, sedmi meč na programu je u noći između ponedjeljka i utorka u Bostonu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS