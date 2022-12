Najuspješnija godina od osnivanja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reprezentativci osvajanjem tri bronzane medaljalje na šampionatima Evrope u Rigi i Tirani i srebrne na Svjetskom prvenstvu u Sofiji učinili su 2022. najuspješnijom godinom u istoriji Tekvondo saveza Crne Gore, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je Tekvondo savez sumirajući rezultate proglasio najuspješnije u svim starosnim kategorijama, u borbama i formama.

U borbama, u konkurenciji seniora, najbolji su Jelena Peruničić i Zinedin Bećović, najbolji juniori su Anđela Berišaj i Vuk Vuletić, a kadeti Arta Ismailaga i Enes Dušku.

Za najuspješnije pionire proglašeni su Marija Nestorović i Hakuš Fici, dok su nagrade za najbolje u konkurenciji mlađih pionira dobili Jana Mijović i Eren Kramindžoja.

Najuspjesniji klub u disciplini borbe je Besa iz Tuzi.

U formama, u konkurenciji seniora, priznanja su pripala Mileni Šćepanović i Toniju Maraševiću, a u kategoriji master Nikoli Junčaju.

U konkurenciji mlađih pionira najbolji su Vanja Drašković i Ajan Brašnjani, najbolji pioniri su Selma Demiri i Ognjen Drašković, dok su priznanja za najbolje kadete dobili Berina Mustafa i Adnan Mekić.

Za najbolje juniore proglašeni su Amra Dušku i Amel Nuti.

Najuspješniji klub u disciplini forme je Ulcinj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS