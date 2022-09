Najbolji borci regiona na Kupu šampiona u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni međunarodni karate turnir, Kup šampiona, okupiće u Podgorici najbolje takmičare regiona, osvajače evropskih i svjetskih medalja, a borbe će suditi sudije sa najvećim zvanjima, najavio je organizator, podgorički karate klub Omladinac.

Turnir će biti održan 10. septembra u dvorani Morača, a prema najavama okupiće više od hiljadu takmičara iz 11 država.

Navodi se da je do danas potvrđen dolazak, osim crnogorskih, klubova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Albanije, Mađarske, Bugarske, Grčke i Kosova.

Najavljeno je i učešće osvajača medalja sa najvećih svjetskih i evropskih takmičenja.

Turnir će okupiti karatiste u svim starosnim kategorijama, u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, a takmičenje će biti održano na sedam tatamija.

Trener Omladinca Žarko Raković zahvalio se sponzorima koji su im pomogli da organizuju tako kvalitetan turnir.

“Prije svega Glavnom gradu, koji je uz nas dugi niz godina i bez čije pomoći ne bi mogli. Hvala i CEDIS-u, što je u nama prepoznao kvalitet. Hvala i sudijskoj komisiji koja se potrudila da dovede najbolje sudije regiona”, rekao je Raković na konferenciji za novinare.

On je istakao da su Glavni grad i CEDIS omogućili dolazak 20 najboljih sudija regiona na turniru.

Govoreći o borcima koji će nastupiti na Kupu šampiona, on je posebno istakao Grke Dionisosa i Stefanosa Ksenosa i Enesa Garibovića.

“Dolaze karatisti pančevačkog Dinama, Mak petrola iz Sjeverne Makedonioje, Šampiona iz Sarajeva. Imaćemo najbolje takmičare iz regiona, koji će se suprotstaviti našim borcima”, rekao je Raković.

Kup šampiona je peti turnir koji Omladinac organizuje, nakon što je prvi put bio domaćin 2008. povodom 35 godina postojanja kluba.

Najbolje karatiste regiona ugostio je i deset godina kasnije, povodom jubileja – 45 godina postojanja, kao i 2019. i 2021. godine.

Pomoćnik sekretara za kulturu i sport Glavnog grada Miloš Antić kazao je da su pružili bezrezervnu podršku projektu, znajući

da se radi o kvalitetnom turniru.

“To najbolje potvrđuje ko je sve najavio dolazak, šta su sve osvojili borci i iz kojih klubova i država dolaze. To garantuje da nas očekuje spektakl u dvorani Morača. Znajući za rezultate Omladinca, njihove organizacione sposobnosti i da je zvanično najbolji klub Podgorice, čast nam je bila da podržimo taj projekat”, kazao je Antić.

On je kazao da će se domaćin potruditi da organizaciono sve prođe kako treba i da će se gosti osjećati ugodno u Glavnom gradu.

Tehnički direktor CEDIS-a Vladimir Ivanović kazao je da su u toj kompaniji prepoznali važnost sportskog događaja u Sportskom centru Morača.

“To je nastavak naše dugogodišnje uspješne saradnje. Želimo im još bolje rezultate”, rekao je Ivanović.

Predstavnik Makrona, tehničkog sponzora Omladinca, Novak Čović zahvalio se trofejnom klubu što je u njima preoznao kvalitetnog i pouzdanog partnera.

“Omladinac je jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva u Crnoj Gori, koji je iznjedrio toliko šampiona. Svidjela nam se njihova ambicija, jer i mi tako razmišljamo i svakog dana pokušavamo da budemo sve bolji i bolji u onome što radimo”, rekao je Čović.

On je kazao da, osim što će nositi njihovu opremu, ona biti i prodavana sa obilježjima kluba u njihovim poslovnicama.

Član Sudijske komisije Karate saveza Toko Raičević kazao je da je organizator stvorio uslove da se izuzetno jak i masovan turnir organizuje na pravi način.

“Imali smo odriješene ruke u izboru sudija, da pozovemo najbolje iz regiona. Imamo potvrđen dolazak sudija sa najvećim sudijskim zvanjima, svjetskim i evropskim licencama iz BIH, Srbije, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Potrudićemo se da sve protekne u fer i korektnoj borbi”, rekao je Raičević.

Osvajač evropskog srebra i bronze Mario Hodžić

očekuje izuzetno kvalitetno takmičenje.

“Dolaze reprezentativci Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Hrvatske. To najbolje govori o kvalitetu takmičenja. Očekujemo učešće oko hiljadu takmičara. Siguran sam da će imati šta da se vidi”, rekao je Hodžić.

Član srebrnog tima iz Poreča, Nenad Dulović, kazao je da je odlučio da se vrati karateu i pokuša da ostvari ono što do sada nije.

“To su moji snovi iz djetinjstva, da osvojim medalje sa evropskih i svjetskih prvenstava u pojedinačnoj konkurenciji.

“Biće teško, ali daći su svoj maksimum. Kup šampiona biće mi dobar test i prvi nastup poslije velike pauze. Očekujem dobre borbe i kvalitetne borce”, rekao je Dulović.

Najavljeno je da će klub pobjednik dobiti novčanu nagradu od 500, drugoplasiranom će pripasti 300, a trećeplasiranom klubu 200 EUR.

Biće nagrađeni i najbolji klubovi do 14 godina.

Organizator je saopštio da će karatisti Omladinca nastupiti u svim uzrasnim kategorijama, u borbama i katama, ali da se njihov rezultat, kao domaćinu, neće bodovati za rang listu.

Takmičenje će početi u deset, dok je svečano otvaranje predviđeno za 12 sati.

