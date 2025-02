Nacionalni turnir okupio 25 parova

Podgorica, (MINA) – Sbbet Nacionalni padel turnir okupio je u Tivtu 25 parova u muškoj i ženskoj konkurenciji, a ulogu favorita na terenima u Donjoj Lastvi opravdali su vodeći na crnogorskoj rang listi, saopšteno je iz Padel saveza.

U ženskoj konkurenciji nastupilo je šest parova, a trofej su, nakon mečeva u grupi, osvojile Tijana Popović i Vanja Crnadak, koje su u finalu savladale Maly Bouahom i Jelena Matijević 2:0, po setovima 6:2 i 6:1.

“Zadovoljna sam svojom, kao i igrom saigračice. Čestitala bih i našim rivalkama, kvalitet igre u Tivtu bio je izuzetan”, kazala je Popović.

U muškoj konkurenciji nastupilo je 19 parova, a očekivano za trofej borili su se Tivćani Nikola Matijević i Luka Petranović i Podgoričani Nikola Janković i Saša Pozojević.

Domaći par bio je dominantan u prvom setu (6:2), dok su ostala dva pripala Podgoričanima koje su dobili 7:6 i 6:3 i na kraju slavili ukupnim rezultatom 2:1.

“Partneri od osnivanja Padel Titograd, Janković i Pozojević zajedno su sa rivalima priredili izuzetan meč, pun napetosti i preokreta. Naravno da su prezadovoljni osvojenim zlatom, ali su prije svega zahvalni protivnicima na kvalitetnoj i fer igri, kao i klubu Padel Montenegro na sjajnoj organizaciji turnira”, saopšteno je iz Padel saveza.

Za muške tandeme koji su eliminisani u šesnaestini i osmini finala priređen je i utješni turnir.

U finalu Toni Stjepčević i Florent Chauvin savladali su Damjana Danilovića i Milana Čavora 2:1 (4:6, 7:5 i 10:8).

Predsjednik Padel saveza Damjan Danilović zajhvalio se

učesnicima na velikom odazivu i fer igri.

“Uživali smo u Tivtu, poslužilo nas je i vrijeme, a mečevi su bili zanimljivi do samog kraja. Padel nastavlja da raste, razvija se u Crnoj Gori. Naredna takmičarska stanica je Podgorica 15. i 16. marta”, kazao je Danilović.

Saopšteno je da popularnost padela u svijetu raste, a Crna Gora nakon samo tri godine od kada je u Tivtu sagrađen prvi teren i nepune dvije godine od prijema u Svjetsku padel federaciju, već ima konkuretne tandeme, koji su spremni ponuditi zanimljive i neizvjesne mečeve.

Navodi se da su nacionalni turnir, uz generalnog sponzora Sbbet, podržali Proteini SI i portal Sportski.me.

