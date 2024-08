Na Memorijalu Nikola Asanović 70 automobilista

Podgorica, (MINA) – Pljevlja spremno dočekuju učesnike Međunarodne brdske auto trke Memorijal “Nikola Asanović”, u znak sjećanja na tragično preminulog velikog šampiona, saopštili su organizatori manifestacije.

Trka će biti bodovana za šampionat Centralno-evropske zone (CEZ), koji okuplja sportske vozače iz 14 država centralne Evrope i za prvenstvo Auto i karting saveza Crne Gore.

Domaćini iz pljevaljskog Auto moto sportskog kluba AP Sport najavili su učešće 70 takmičara koji će svoje umijeće za volanom iskazati na atraktivnoj stazi Rudnica- Dajevića han dugačkoj 4.350 metara.

Direktor trke i predsjednik AMSK AP Sport, Miki Plakalo, kazao je da su spremni da ponovo budu uspješni organizatori međunarodnog takmičenja.

“Sve smo uradili da naša staza zadovolji i sve takmičare i delegata FIA, odnosno CEZ-a Italijana Valtera Olivu. Proširili smo parking na startu, na stazi je i 600 metara novog asfalta. Želim da se zahvalim Opštini Pljevlja i Turističkoj organizaciji, našim stalnim pokroviteljima, kao i generalnom sponzoru Rudniku uglja i drugim firmama i ustanovama koje su nam pomogli da sve pripreme oko organizacije blagovremeno završimo”, kazao je Plakalo.

Uz 59 crnogorskih automobilista učesvovaće i deset inostranih koji će se boriti za evropske bodove.

Memorijal “Nikola Asanović” je peta trka ovogodišnjeg šampionata Crne Gore nakon Šavnika, Kotora, Kolašina i Njeguša.

Očekuju se novi dueli članova pljevaljskog kluba, koji je dominirao na sve četiri dosadašnje trke i Kotora, koji je u prethodnih 14 sezona bio državni ekipni prvak.

Danas su na programu zvanični treninzi, a sjutrašnja trka koja se sastoji od dvije vožnje biće svečano otvorena u deset sati i 45 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS