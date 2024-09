Muškarci poraženi od Azerbejdžana, dame nadigrale Novi Zeland

Podgorica, (MINA) – Šahovske reprezentacije Crne Gore ostvarile su polovičan uspjeh u četvrtom kolu 45. Šahovske Olimpijade u Budimpešti.

Šahisti su poraženi od Azerbejdžana 3:1, dok su šahistkinje savladale Novi Zeland 3,5:0,5.

Muška šahovska reprezentacija, uprkos odličnoj igri, nije uspjela da iznenadi favorita.

Zvanični prvak države Nikita Petrov lako je crnim figurama remizirao na drugoj tabli sa učesnikom prethodnog turnira kandidata, Nidžatom Abasovom, a kada je Nikola Đukić remizirao sa Raufom Mamedovom na trećoj tabli, činilo se da je naša reprezentacija nadomak novog velikog rezultata.

Denis Kadrić je imao perspektivnu poziciju protiv Ajdina Sulejmanlija, a onda je grubom greškom dozvolio rasplet nakon kog više nije mogao da zaustavi promociju protivničkog a pješaka u damu.

Luka Drašković se na četvrtoj tabli dugo branio od naleta nekadašnjeg drugog igrača svijeta, Šahrijara Mamđarova, koji je iskoristio Lukine neopreznosti u završnici i postavio konačnih 3:1.

To je prvi poraz crnogorske reprezentacije nakon tri startne pobjede.

Dame su opravdale ulogu favorita protiv reprezentacije Novog Zelanda.

Sigurne su bile Aleksandra Žerebcova, Alena Skvorcova i Aleksandra Milović koje su upisale nove pobjede, a remi Nikoline Koljević nije pokvario slavlje ženske ekipe.

Žerebcova, Skvorcova i Milović su rutinski upisale nove pobjede, pa ženska ekipa nakon četvrtog kola na svom kontu ima tri pobjede i poraz od Gruzije.

Obje ekipe sa po tri pobjede nakon četiri kola nalaze se u gornjem dijelu tabele.

Naredno kolo na programu je sjutra u 15 sati.

