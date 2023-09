Mujovi i Gazivoda 11. na Balkanu

Podgorica, (MINA) – Crnogorske atletičarke Anabela Mujovi i Antonela Gazivoda kao jedanaestoplasirane završile su nastup na juniorskom Balkanskom prvenstvu u turskom Sivasu.

Mujovi je u skoku u dalj ostvarila rezultat 5,49 metara, dok je Gazivodi u bacanju diska najbolji hitac bio 30,97 metara.

Takmičarke je na šampionatu, kao tim lider i trener, predvodila Sanja Đurnić.

Prvenstvo Balkana za takmičare do 18 godina okupilo je u Sivasu više od 350 takmičara iz 22 države, članice Balkanske atletske federacije.

