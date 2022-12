Mtel i Košarkaški savez produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Košarkaški savez i kompanija Mtel potpisali su novi sponzorski ugovor i produžili saradnju koja traje od 2013. godine, saopšteno je iz te asocijacije.

Ugovor o produžetku saradnje verifikovali su predsjednik Košarkaškog saveza Nikola Peković i izvršna direktorica Mtel-a Tatjana Mandić.

Saradnja je produžena za još godinu.

Mandić je, nakon potpisivanja ugovora, kazala je da je ta kompanija više od deset godina podrška svim reprezentativnim selekcijama u košarci.

“Da uspješni idu uz uspješne potvrda je upravo prethodna godina, koja je kako za poslovanje Mtela, tako i za Košarkaški savez bila veoma uspješna. Vjerujemo da će nastavak saradnje biti srećan i uspješan na obostrano zadovoljstvo. Svim košarkaškim selekcijama želimo puno uspjeha i da nas uskoro opet obraduju visokim plasmanom”, kazala je Mandić.

Peković je naglasio da je 2022. godina pokazala da Crna Gora u košarci zaista jeste među najboljima.

On je naglasio da je medalja mlade reprezentacije na Evropskom prvenstvu prava potvrda ogromnog potencijala, a tek je jedan od fenomenalnih rezultata u ovoj godini.

“Morača je sa košarkašima uživala u rušenju i Francuza, pa je seniorska selekcija na pravom putu da opet bude među svjetskom elitom i zaigra na Mundobasketu. Košarkašice pobjeda dijeli od sedmog uzastopnog nastupa na Eurobasketu. Mlade košarkašice osvojile su zlato u Skoplju i naredne godine igraće A diviziju. Pioniri su bili najbolji na takmičenju u Sloveniji,” kazao je Peković.

On je naglasio da je sve to pravi pokazatelj da se svaki euro uložen u košarku vraća uspjehom.

“Zbog toga vjerujem da ni naši prijatelji iz Mtel-a nijesu imali nikakvu dilemu o produžetku saradnje. Želim da im se zahvalim na tome što su uz naše košarkaše i košarkašice, a uz vašu dalju pomoć siguran sam da možemo nastaviti da ostvarujemo sjajne rezultate. Vi ste pravi primjer društveno odgovornog ponašanja, a takvi su potrebni crnogorskom sportu”, rekao je Peković.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i selektor naše seniorske reprezentacije Boško Radović i kapitenka košarkašica Jelena Dubljević.

Saopšteno je da će i 2023. godina biti izazovna za Košarkaški savez, jer će imati čak osam nacionalnih selekcija na Evropskim, moguće i Svjetskim šampionatima.

