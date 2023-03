Mrvaljević i Peković zaustavljeni u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti Srđan Mrvaljević i Jovana Peković u prvom kolu završili su nastup na Grend slemu u uzbekistanskom Taškentu.

Mrvaljević je na startu takmičenja u kategoriji do 90 kilograma poražen od Mađara Kristijana Tota.

Mađarski džudista zaustavljen je u polufinalu, a turnir je završio sa bronzanom medaljom.

Mrvaljević je 2016. godine u Taškentu, na Gran priju, bio bronzani.

U kategoriji do 78 kilograma Peković je poražena od Italijanke Đorđe Stangerline.

Italijanka je u nastavku turnira stigla do finala, gdje je poražena od Japanke Rike Takajame.

Grend slem u Taškentu okupio je 364 takmičara iz 49 država.

