MPCFL: Sjutra utakmice 13. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice 13. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige biće odigrane sjutra.

Vodeća Budućnost igraće u Kotoru, u 18 sati, protiv Bokelja, dok će Mornar, dva sata ranije u Beranama, biti domaćin Dečiću.

Za 16 sati zakazani su i dueli Jezera i Petrovca u Beranama, odnosno Otrant Olimpika i Jedinstva na Trening kampu Fudbalskog saveza.

U premijernom meču ovog kola, u 14 sati u Tivtu, sastaće se Arsenal i Sutjeska u Tivtu.

Budućnost je, sa utakmicom manje, vodeća na tabeli MPCFL sa 29 bodova.

Drugoplasirani Petrovac ima 23 bodova i odgođeni duel protiv Budućnosti, Dečić je treći sa 17, dok je Jedinstvo na četvrtom mjestu sa 16 bodova.

