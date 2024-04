MPCFL: Sjutra tri meča 29. kola

Podgorica, (MINA) – Takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi biće nastavljeno sjutra, kada će biti odigrane tri utakmice 29. kola.

Sutjeska će u Nikšiću ugostiti Mornar, u Beranama rivali će biti Jezero i Arsenal, dok će se u Pljevljima sastati Rudar i Jedinstvo.

Svi nedjeljni mečevi počeće u 15 sati.

U ponedjeljak na DG areni rivali će biti Mladost i Petrovac, dok će se dan kasnije sastati Dečić i Budućnost.

Dečić je, nakon 28. kola, vodeći na tabeli sa 53 boda i ima tri više od drugoplsirane Budućnosti.

Sutjeska je treća sa 46, dok bod manje ima Mornar.

