MPCFL – Sjutra start nove sezone

Podgorica, (MINA) – Nova sezona Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige počeće sjutra, a prvo kolo obilježiće duel fudbalera Sutjeske i Dečića u Nikšiću.

Tivatski Arsenal na trening kampu Fudbalskog saveza ugostitiće Jedinstvo, u Kotoru rivali će biti Bokelj i Jezero, dok će se u Baru sastati Mornar i debitant u društvu najboljih, Otrant-Olimpik.

Nikšićki duel zakazan je za 21 sat, dok će ostali mečevi početi 30 minuta ranije.

Duel Budućnosti i Petrovca odgođen je za utorak i najvjerovatnije biće odigran na DG areni.

