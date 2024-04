MPCFL: Sjutra mečevi 31. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 31. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Budućnost, koja je zahvaljujući boljoj gol razlici na čelu tabele, igraće u 19 sati u Beranama protiv plavskog Jezera, dok će se u isto vrijeme u podgoričkom naselju Stari aerodrom sastati Dečić i Mladost.

Sat ranije Sutjeska će u Nikšiću ugostiti Jedinstvo.

U 15 sati u Pljevljima rivali će biti Rudar i Petrovac, dok će u Tivtu, sat i po kasnije, rivali biti Arsenal i Mornar.

Budućnost i Dečić je, nakon 30. kola, dijele čelnu poziciju na tabeli sa po 54 boda.

Sutjeska je treća sa 49, dok bod manje ima četvrtoplasirani Mornar.

Jezero je peto sa 45 bodova.

