MPCFL – Sjutra duel Jezera i Mladosti

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jezera i Mladosti odigraće sjutra u Beranama premijerni meč 15. kola Meridianbet Prve crnogorske lige (MPCFL).

Duel na Gradskom stadionu počeće u 16 sati.

Ostali mečevi na programu su u nedjelju.

Sastaće se: Rudar – Dečić (13.30), Arsenal – Budućnost (13.30), Jedinstvo Franca – Mornar (14.00) i Sutjeska – Petrovac (15.30).

Dečić je, nakon 14. utakmica, prvi na tabeli sa 29 bodova.

Bod manje ima drugoplasirana Budućnost, na trećem mjestu je plavsko Jezero sa 21, dok su po 19 bodova osvojili Sutjeska i Mornar.

