MPCFL rezultati – Sutjeska bolja od Dečića, pobjeda Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske slavili su u derbiju protiv Dečića i zadržali priključak za vodećom ekipom Budućnosti nakon 15. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Sutjeska je u podgoričkom naselju Stari aerodrom savladala Dečić 2:1.

Domaćin je poveo golom Marka Tućija u 18. minutu.

Izjednačio je Dušan Vuković u 29, a pobjedu gostima donio je Oujidi Sahli u 86. minutu.

Budućnost je u Podgorici pobijedila tivatski Arsenal 2:0 i osmim trijumfom zadržala čelo tabele.

Lider šampionata slavio je golovima Marka Bakića u sudijskoj andoknadi prvog poluvremena iz jedanaestera i Arijela Lusera u 50. minutu.

Mornar je u Baru trijumfovao protiv Jezera 1:0, a do trećeg trijumfa došla je golom Anđelka Jovanovića u petom minutu.

Fudbaleri Jedinstva France pobijedili su u Danilovgradu ekipu Iskre 3:1.

Jedinstvo, koje je upisalo peti trijumf, povelo je 2:0 golovima Žarka Koraća u 3. i Orhana Hajrovića u 13. minutu.

Smanjio je Mihailo Perović iz jedanaesterca u 48, a konačan rezultat postavio je Alija Krnić u drugom minutu sudijske nadoknade.

Pobjedu su ostvarili i fudbaleri Petrovca, koji su u Pljevljima pobijedili Rudar 1:0.

Odlučujući pogodak, za šesti trijumf ove sezone, postigao je Augusto Korea u 73. minutu iz jedanaesterca.

Budućnost je, nakon 15. kola, vodeća na tabeli sa 28 bodova.

Sutjeska i druga sa 27, dok su Dečić i Petrovac osvojili po 24 boda.

Na petom mjestu je Arsenal sa 23 boda.

