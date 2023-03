MPCFL rezultati – Sutjeska ubjedljiva u Pljevljima, pobjeda Petrovca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i Petrovca ostvarili su pobjede u 25. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Sutjeska je u Pljevljima savladala Rudar 4:1 i ostvarila 14. pobjedu ove sezone.

Do trijumfa došla je golovima Dragana Grivića u 9, Novice Erakovića u 28. iz jedanaesterca, Dušana Vukovića u 79. i Marka Vučića u 90. minutu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je rezervista Velizar Janketić u 46. minutu.

Petrovac je u Baru slavio protiv Mornara 1:0, a

odlučujući pogodak, za deveti trijumf ove sezone, postigao je Rodrigo Faust u 80. minutu.

To je barskom timu prvi poraz u proljenom dijelu sezone.

Za 18 sati zakazani su mečevi između Budućnosti i Jedinstvo France, odnosno Dečića i Arsenala na Starom aerodromu.

U posljednjem meču 25. kola, sjutra u ponedjeljak u u sati, rivali u Danilovgradu biće Iskra i Jezero.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS