MPCFL (rezultati) – Pobjeda Dečića, Budućnost i Sutjeska osvojili po bod

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Sutjeske osvojili su po bod, dok je Dečić ostvario pobjedu u četvrtom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je na Gradskom stadionu igrala protiv plavskog Jezera neriješeno 1:1.

Gosti su poveli golom Edisa Redžepagića u 84. minutu.

Samo četiri minuta kasnije konačan rezultat postavio je rezervista Milan Vukotić.

Bez pobjednika i golova završen je i duel u Bijelom Polju, između Jedinstvo France i Sutjeske Meridianbet.

Dečić je na DG areni savladao Mladost 2:0.

Ekipa iz Tuzi slavila je golovima Draška Božovića u 65. i Ognjena Stijepovića u 67. minutu

Pobjede su juče ostvarili fudbaleri Petrovca i tivatskog Arsenala.

Petrovac je pred svojim navijačima savladao Rudar 2:0 i zadržao čelnu poziciju na tabeli.

Rudar je i poslije četvrtog kola jedini tim koji je bez bodova i datog gola. Arsenal je u Baru savladao Mornar 1:0.

