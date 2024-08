MPCFL rezultati – Pobjeda Budućnosti, Sutjeska i poslije trećeg kola bez trijumfa

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti ostvarili su pobjedu, dok je Sutjeska bez trijumfa i poslije trećeg kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je u Tivtu savladala Arsenal 2:0 i upisala drugi trijumf.

Podgorički tim do pobjede vodili su Ivan Bulatović 65. i Milan Vukotić u 69. minutu.

Sutjeska je u Nikšiću poražena od Petrovca 2:0.

Za iznenađenje i drugi trijumf Petrovca pobrinuli su se Dijego Kastanjeda u 13. i Marko Šimun u 52. minutu.

Bez bodova na startu sezone je Mornar, koji je u Baru izgubio od Jedinstva 2:1.

Bjelopljski sastav do prvih bodova ove sezone došao je golovima Žarka Koraća u 34. i Brandaa u 75. minutu.

Jedini pogodak za Mornar postigao je Darko Zorić u 49. minnutu.

Novi trijumf upisao je Otrant Olimpik, koji je u Petrovcu savladao plavsko Jezero 3:1.

Ulcinjski tim slavio je golovima Ajumu Nišimure u 14, Baba Muse u 22. i Marka Bugarina u 28. minutu.

Jedini pogodak za Jezero, koji je bez bodova ove sezone, postgao je Srđan Bošković u 45. minutu.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra u Kotoru, rivali će biti Bokelj i Dečić (20.00).

