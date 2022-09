MPCFL rezultati: Budućnost ubjedljiva protiv Jedinstva France, slavio i Mornar

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti savladali su večeras u Podgorici bjelopoljsko Jedinstvo 3:0, u posljednjem meču sedmog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je tom pobjedom, četvrtom ove sezone, preuzela čelnu poziciju na tabeli sa istim brojem bodova kao Dečić i Jezero, ali i boljom gol razlikom.

Ekipa trenera Miodraga Džudovića slavila je golovima Stefana Miloševića u 22. iz jedanaesterca i Zorana Petrovića u 29. i 73. minutu.

Seriju dobrih rezultata prekinuo je Petrovac, koji je u Baru poražen od Mornara 1:0.

Odlučujući pogodak, za drugi trijumf barskog tima, postigao je Milivoje Raičević u 31. minutu.

Petrovac je u Baru upisao prvi poraz ove sezone, u kojoj ima i po tri trijumfa i poraza.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Rudar – Sutjeska 0:0, Dečić – Arsenal 2:4 i Iskra – Jezero 2:1.

Budućnost, Dečić i Jezero dijele prvo mjesto na tabeli nakon sedmog kola sa po 13 bodova.

Bod manje osvojili su Petrovac i Arsenal, dok je šesta Sutjeska sa 11 bodova.

