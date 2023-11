MPCFL rezultati – Remi u Nikšiću, Budućnost novi lider

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti ostvarili su pobjedu protiv Mornara i zahvaljujući remiju Sutjeske i Dečića preuzeli prvo mjesto na tabeli nakon 17. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je pred svojim navijačima savladala Mornar 4:3 i upisala deseti trijumf ove sezone.

Domaći sastav do pobjede vodili su Stefano Almeida u 4, Vasilije Adžić u 28. i Marko Mrvaljević golovima u 52. i 64. minutu.

Strijelci za Mornar bili su Ermin Seratlić u 14, Balša Dubljević u 24. i Kris Ondong u 68. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Sutjeske i Dečića, koji su u Nikšiću igrali 1:1.

Gosti su poveli golom Draška Božovića iz jedanaesterca u 44. minutu.

Konačan rezultat postavio je Marko Matanović u 63. minutu.

U premijernom meču ovog kola fudbaleri Mladosti pobijedili su u Tivtu ekipu Arsenala 2:0.

Mladost je u Tivtu prekinula seriju od osam mečeva bez pobjede, u kojima je osvojila samo dva boda.

Do treće pobjede ove sezone došla je golovima Abdulsameda Abdulahija u 30. i Alekse Maraša 58. minutu.

Arsenal je seriju bez pobjede produžio na sedam utakmica.

Dueli Jezera i Rudara u Beranama, odnosno Jedinstva i Petrovca u Bijeljom Polju, nijesu odigrani zbog snijega.

Plavski i pljevaljski tim sastaće se sjutra na Trening kampu Fudbalskog saveza, dok će Komisija za takmičenje naknadno odrediti termin utakmice između Jedinstva i Petrovca.

