MPCFL rezultati- Mladost iznenadila Budućnost, Dečić sam na vrhu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića iskoristili su poraz Budućnosti i osamili se na čelu tabele poslije 27. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je pred svojim navijačima poražena od Mladosti 2:1.

Domaćin je poveo golom Đorđa Despotovića u 4. minutu.

Izjednačio je Aleksa Maraš u 9, a isti igrač bio je strijelac pobjednosnog pogotka u 31. minutu.

Dečić je u Bijelom Polju savladao Jedinstvo 2:0 i 15. pobjedom preuzeo čelnu poziciju na tabeli.

Slavio je golovima Bojana Matića u 21. i Andreja Bajovića u 46. minutu.

Sutjeska je u Nikšiću pobijedila Jezero 2:1 i upisala 11. trijumf ove sezone.

Domaćin je poveo golom Anta Babića u 12, a prednost na 2:0 povisio je Vasko Kalezić u 24. minutu.

Konačan rezultat postavio je Marko Šimun 72. minutu.

Slavio je i Mornar, koji je u Baru pobijedio Petrovac 1:0.

Pogodak, vrijedan tri boda, postigao je Demir Škrijelj u 55. minutu.

Arsenal je u Tivtu pobijedio Rudar 4:2 i ostvario osmu pobjedu u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Gosti su poveli golom Andrije Bulatovića u 22. minutu.

Uslijedila su tri pogotka domaćina za potpuni preokret i vođstvo od 3:1.

Strijelci su bili Luka Maraš u 26. i 43. i Šaleta Kordić u 31. minutu.

Na 3:2 smanjio je Bizmark Apija u 75. minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Nikola Milić u trećem minutu sudijske nadoknade.

Dečić je vodeći na tabeli sa 53 boda i ima tri više od drugoplsirane Budućnosti.

Sutjeska je treća sa 46, dok bod manje ima Mornar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS