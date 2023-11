MPCFL rezultati – Jezero slavilo protiv Mladosti

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jezera pobijedili su danas u Beranama ekipu Mladosti 2:0, u premijernoj utakmici 15. kola Meridianbet Prve crnogorske lige (MPCFL).

Plavski tim do pobjede, šeste ove sezone, došao je golovima Nikole Jovićevila u 13. i Balše Toškovića u 74. minutu.

Sastav iz podgoričkog naselja Donja Gorica upisao je deveti poraz i ostaće na začelju tabele i poslije 15. kola.

Ostali mečevi ovog kola na programu su sjutra. Sastaće se: Rudar – Dečić (13.30), Arsenal – Budućnost (13.30), Jedinstvo Franca – Mornar (14.00) i Sutjeska – Petrovac (15.30).

