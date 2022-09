MPCFL rezultati: Dečić pobijedio u Bijelom Polju, bez golova u Beranama

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića pobijedili su večeras u Bijelom Polju ekipu Jedinstva 2:1, u utakmici osmog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Ekipa iz Tuzi upisala je peti trijumf i ponovo preuzela čelo tabele.

Slavila je golovima Danila Pešukića u 45. i Draška Božovića u 47. minutu.

Jedini pogodak za domaći sastav, koji je doživio peti poraz, postigao je Žarko Korać u 69. minutu.

Bez pobjednika i golova završen je duel duel plavskog Jezera i Budućnosti u Beranama 0:0.

Ekipa trenera Miodraga Džudovića bila je bliže pobjedi, imala je tri dobre šanse, ali ih Viktor Đukanović i Branislav Janković nijesu realizovali.

Poslije orvog poluvremena Rudar u Kotoru vodi protiv Arsenala 2:0, dok u duelu Mornara i Iskre u Baru nema golova.

U premijernom meču ovog kola Sutjeska je juče kao gost savladala Petrovac 4:0.

