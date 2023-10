MPCFL rezultati – Budućnost slavila protiv Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su večeras u Bijelom Polju plavsko Jezero 3:1, u posljednjem meču 13. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je upisala sedmi trijumf i ostala u trci za prvo mjesto, sa bodom zaostatka za vodećim Dečićem.

Podgorički tim, koji brani trofej, poveo je golom Marka Mrvaljevića u 27. minutu.

Poravnao je Japanac Senaga Naoaki u 48, a novo vođstvo ekipi Budućnosti donio je Damjan Dakić, u 64. minutu.

Sve dileme oko pobjednika riješio je Stefano Alveš de Almeida u 80. minutu.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Dečić- Mladost Lob.bet 4:1, Sutjeska Meridianbet – Jedinstvo Franca 2:0, Rudar – Petrovac 1:0 i Arsenal – Mornar 2:2.

Dečić je, nakon 13. kola, vodeći na tabeli sa 26 bodova i ima jedan više od drugoplasirane Budućnosti.

Jezero je treće sa 20, dok su bod manje osvojili Sutjeska i Mormar.

