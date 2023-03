MPCFL rezultati – Pobjede Budućnosti i Rudara, neriješeno u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Rudara ostvarili su pobjede u 26. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige (MPCFL).

Bez pobjednika i golova završen je duel Jedinstvo France i Dečića u Bijelom Polju (0:0).

Budućnost je u u Beranama slavila protiv Jezera 2.1 i upisala 14. pobjedu ove sezone.

Gosti su poveli golom Petra Grbića u 12. minutu.

Izjednačio je Balša Tošković u 47, a pobjedu gostima donio je Arijel Lusero u 52. minutu.

Rudar je u Radanovićima pobijedio Arsenal 1:0, a pitanje pobjednika riješio je Velizar Janketić u 13. minutu.

Za 18 sati zakazani su mečevi između Petrovca i Sutjeske, odnosno Mornara i Iskre u Baru.

