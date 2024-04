MPCFL: Pobjede Sutjeske i Jezera, neriješeno u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i Jezera ostvarili su pobjede, dok je bez pobjednika završen duel Rudara i Jedinstva, u 29. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Sutjeska je u Nikšiću savladala Mornar 2:0 i 12. pobjedom ostala u trci za vrh tabele.

Slavila je golovima Vuka Strikovića u 59. i Dušana Vukovića u 71. minutu.

Jezero je u Beranama pobijedilo Arsenal 4:0, a do 12. trijumfa plavski tim vodili su Senaga Naoaki golovima u 17. i 42, Petar Orlandić u 19. i Marko Šimun u 40. minutu.

Jezero je od 65. minuta igralo sa igračem manje nakon isključenja Nikole Jovićevića.

Pobjednika nije bilo u Pljevljima, u duelima Rudara i Jedinstva, koji je završen 1:1.

Gosti su poveli golom Alije Krnića u 29. minutu.

Konačan rezultat postavio je Jasmin Muhović u drugom minutu sudijske nadoknade.

U ponedjeljak na DG areni, u 16 sati, rivali će biti Mladost i Petrovac, dok će se dan kasnije sastati Dečić i Budućnost (18).

