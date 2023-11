MPCFL- Mornar slavio protiv Rudara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara pobijedili su danas u Baru pljevaljski Rudar 2:1, u odgođenom meču 16. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

To je peti trijumf barskog tima, dok je Rudar doživio deseti poraz ove sezone.

Domaćin je poveo golom Marka Ćetkovića u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Pitanje pobjednika riješio je Kris Marlon Ondong-Mba u 54. minutu.

Konačan rezultat postavio je Miloš Bakrač u 71. minutu.

Na ostalim utakmicama, igranim u subotu, postignuti su sljedeći rezultati:

Dečić – Jezero 0:0, Budućnost – Jedinstvo 3:2, Mladost – Sutjeska 1:1 i Petrovac – Arsenal 1:1.

Dečić je, nakon 16. kola, prvi na tabeli sa 33 boda i ima jedan više od drugoplasirane Budućnosti.

Na trećem mjestu je plavsko Jezero sa 25, dok su Sutjeska i Mornar osvojili po 23 boda.

