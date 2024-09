MPCFL: Dečiću bod, pobjede Petrovca, Sutjeske i Mornara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića osvojili su bod, dok su Petrovac, Sutjeska i Mornar ostvarili pobjede u sedmom kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Dečić, koji brani trofej, igrao je u Bijelom Polju sa Jedinstvom neriješeno 1:1.

Utakmicu je obilježio vodeći pogodak Dečića.

U 40. minutu Augusto Čagas je šutirao glavom, a golman Goran Aković uz malo problema odbranio i zadržao loptu ispred gol linije.

Pomoćni sudija Uroš Rašović procijenio je da je lopta cijelim prečnikom prešla gol-liniju i signalizirao glavnom arbitru, Milošu Savoviću da prizna pogodak.

Poravnao je Armin Bošnjak u 48. minutu i postavio konačan rezultat.

Petrovac je kao gost savladao Bokelj 1:0 i izjednačio se na čelu tabele sa ekipom Budućnosti, koja ima utakmicu manje.

Odlučujući pogodak postigao je Diego Fakundo Kastanjeda u petom minutu.

Sutjeska je kao gost savladala Otrant-Olimpik 3:1 i zabilježila drugu pobjedu ove sezone.

Nikšićki tim do pobjede vodili su Vasko Kalezić u 16, Nikola Janjić u 33. i Nikola Đurković u 60. minutu.

Jedini pogodak za Mornar postigao je Valentin Rudović u 18. minutu.

Ubjedljivu pobjedu, prvu ove sezone, ostvario je Mornar, koji je u Baru savladao Arsenal 4:0

Domaćin je poveo pogotkom Veljka Trifunovića u 2, a sve dileme riješio je Boban Đorđević golovima u 47, 57. i 77. minutu.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra u 20n sati u Bijelom Polju, rivali će biti Jezero i Budućnost.

