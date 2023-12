MPCFL: Budućnost jesenji prvak

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su danas na DG areni ekipu Mladosti 3:1, u 19. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Budućnost je tom pobjedom, 11. ove sezone, jesenji dio šampionata završila kao prvoplasirana.

Domaćin je poveo golom Borisa Došljaka u petom minutu.

Poravnao je Vasilije Adžić u 23, a prednost gostima donio je Miloš Brnović u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Konačan rezultat postavio je Balša Sekulić u petom minutu sudijske nadoknade.

U 15 sati, u Baru, rivali će biti Jezero i Sutjeska Meridianbet.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Dečić – Jedinstvo 3:1, Rudar – Arsenal 2:0 i Petrovac i Mornar 0:0.

