Dragan Pešić srebrni, Drobnjak četvrtoplasirana u Izmiru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Dragan Pešić sa srebrnom medaljom završio je nastup u desetoboju na 77. seniorskom atletskom prvenstvu Balkana u Izmiru.

Do srebrenog odličja došao je sa 6.661 bodom.

“Zadovoljan sam plasmanom – u tom pogledu nije moglo bolje. Što se tiče rezultata, čini mi se da nije moglo gore. Krivicu pripisujem vremenskoj razlici na koju nisam mogao da se naviknem, jer sam prije samo pet dana došao iz Amerike, kao i brojnim povredama koje su me pratila ove godine. Drago mi je što je Atletski savez prepoznao moje učešće kao priliku za osvajanje medalje, što sam i opravdao”, rekao je Pešić.

Odličan nastup imala je i Anđela Drobnjak, koja je u sedmoboju sa 4.932 boda osvojila četvrto mjesto i postavila novi rekord Crne Gore.

Crnogorska rekordeka u skoku u vis, Marija Vuković, poslije sedam mjeseci odsustva zbog povrede i operacije vratila se na zaletište i sa preskočenih 170 centimetara osvojila sedmo mjesto.

Kao šestoplasirani u bacanju kugle završio je Tomaš Đurović hicem od 18,67 metara.

Isti plasman bacanju koplja ostvarili su i Marija Bogavac (45,78) i Amir Papazi (66,63), dok je Vesna Kljajević u bacanju kugle osvojila osmo mjesto ( 13,65).

Olimpijac Danijel Furtula u bacanju diska imao je peh da zbog jake kiše napravi tri prestupavi ostane bez plasmana.

Šampionat na stadionu Ataturk u Izmiru okupio je 430 atletičara iz 21 države, uključujući olimpijske, svjetske i evropske šampione.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS