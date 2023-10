MPCFL – Arsenal i Sutjeska bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Arsenala i nikšićke Sutjeske igrali su danas u Tivtu neriješeno 1:1, u premijernoj utakmici 12. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Sutjeska je povela golom Srđana Krstovića u 35. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat, tri minuta kasnije, Boban Đorđević.

Vodeći Dečić u 19 sati biće gost Petrovca, a u isto vrijeme počeće i duel u Baru, između Mornara i Mladost Lob.beta.

Sat ranije sastaće se Jedinstvo Franca i Jezero u Bijelom Polju.

U posljednjem meču ovog kola, u nedjelju u 17 sati i 30 minuta, sastaće se Budućnost i Rudar.

