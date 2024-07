Mornar u trećem kolu Lige konferencija

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri barskog Mornara plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Mornar je večeras na DG areni, u revanš meču drugog kola, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca savladao Radnički iz Kragujevca ukupnim rezultatom 6:4.

Barski tim je u revanšu slavio 2:1, pa su, nakon trijumfa Radničkog u Leskovcu od 1:0, putnika u treće kolo odlučivali jedanaesterci.

Mornar je bio na pragu istorijskog uspjeha i u regularnom toku, vodio je 2:0 do osmog minuta sudijske nadoknade, kada je gost smanjio zaostatak i izborio produžetke.

Junak istorijskog uspjeha bio je Kris Marlon Ondong-Mbe, koji je golovima u 45. i 83. minutu doveo Mornar u vođstvo od 2:0.

Ostaje nejasno zbog čega je sudija Gal Lejbovic meč produžio osam minuta i omogućio Milanu Aleksiću da se upiše u strijelce i meč odvede u produžetke.

Promjene rezultata nije bilo ni nakon dodatnih 30 minuta, pa su ukupnog pobjednika odlučivali penali.

Precizni za Mornar bili su Marko Ćetković, Kotaro Kiši, Andrija Kaluđerović i Filip Mitrović, dok je

golman Radničkog Luka Lijeskić odbranio penal Marku Đurišiću.

Golove za Radnički postigli su Evandro da Silva, Milan Aleksić i Milutin Vidosavljević.

Golman Mornara Stefan Popović odbranio je jedanaesterac Milošu Ristiću, dok je Slobodan Simović pogodio stativu.

Za treće kolo sjutra će na istom stadionu rivali biti Budućnost i CSKA iz Sofije (0:1).

Plasman u treće kolo juče je izborio Dečić, gdje će mu rival biti Helsinki.

Ekipa iz Tuzi u revanšu pred svojim navijačima igrala je sa Dinamom iz Batumija 0:0, a plasman u naredno kolo izborila je zahvaljujući pobjedi u Gruziji od 2:0.

