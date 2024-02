Mornar preokretom do pobjede

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru zagrebačku Cibonu 88:85, u utakmici 19. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim zabilježio je četvrti trijumf i zadržao šanse za opstanak.

Domaćin je do pobjede došao zahvaljujući seriji od 10:0 za vođstvo od 86:81, 21 sekundu prije kraja.

Cibona je do kraja uspjela da ublaži poraz, ali ne i da izbjegne poraz.

Najzaslužniji za trijumf barskog tima bio je Markus Veders sa 23 poena, Milić Starovlah je ubacio 13, dok su sa po 11 meč završili Tavien Dan-Martin, Uroš Luković i Dvajt Marej.

U ekipi iz Zagreba bolji od ostalih bili su Jakov Mustapić sa 18 i Matej Bošnjak sa 17 poena.

