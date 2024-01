Mornar pobijedio SC Derbi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru ekipu SC Derbija 91:86, u utakmici 17. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim se tom pobjedom, drugom uzastopnom, a trećom u dosadašnjom dijelom takmičenja, izjednačio

sa Krkom na pretposljednjem mjestu na tabeli.

SC Derbi je upisao četvrti uzastopni, ukupno deseti, poraz, a zabilježio je i sedam pobjeda.

Domaćin je na polovini meča imao 19 poena prednosti (62:43), dok je u 27. minutu razlika iznosila 17 (75:58).

SC Derbi se u posljednjoj četvrtini vratio u meč i smanjio zaostatak na poen (87:86), ali nije imao snage i koncentracije za potpuni preokret.

Junak trijumfa bio je Davien Dan-Martin sa 35 poena.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Tomislav Ivišić sa 19, dok je Luka Bogavac meč završio sa 16 poena.

Ubjedljiv trijumf ostvarila je Budućnost, koja je juče u Zagrebu slavila protiv Cibone 98:66.

