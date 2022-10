Mornar Barsko zlato sjutra u Zagrebu sa Cibonom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata igraće sjutra u Zagrebu sa Cibonom utakmicu trećeg kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim na startu regionalnog šampionata upisao je pobjede protiv Igokee u gostima 91:83 i Zadra pred svojim navijačima 100:91.

Nekadašnji prvak Evrope bez pobjede je ove sezone, nakon što je u prva dva kola izgubio od Partizana u Zagrebu 105:81 i SC Derbija u Podgorici 97:84.

Prošle sezone, obje ekipe pobjede u međusobnim duelima ostvarile su u gostima.

Cibona je slavila u Baru 87:77, dok se Mornar revanširao u Zagrebu 82:65.

Trener Mihailo Pavićević kazao je da Mornar sa velikim optimizmom putuje u Zagreb.

“U dobrom raspoloženju, poslije dvije pobjede, idemo u Zagreb. Svaka utakmica je posebna priča. U ABA ligi nema izrazitog favorita, ne računajući ove četiri ekipe, koje su evroligaške. Čeka nas ekipa sa dosta nepoznanica”, kazao je Pavićević.

Prema njegovim riječima, Mornar mora biti mudar u Zagrebu i iskoristiti svoje prednosti i protivnikove mane.

“Ukoliko to ostvarimo, imamo pravo da se nadamo da nastavimo seriju. Cibona je startovala sa dva poraza, mi sa dvije pobjede. Idemo sa velikim optimizmom, mlada smo ekipa, a kada mlada ekipa počne da dobija, teško je zaustaviti”, kazao je Pavićević.

Duel u Košarkaškom centru Dražen Petrović počeće u 20 sati.

Budućnost Voli će u subotu ugostiti MZT Skoplje (19), dok će SC Derbi dan kasnije u Beogradu igrati sa Partizanom (21).

