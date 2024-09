Monako srušio Barselonu, Crvena zvezda poražena od Benfike

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Monaka iznenadili su Barselonu i pred svojim navijačima slavili 2:1, u prvom kolu Lige šampiona.

Domaći sastav do pobjede došao je golovima Magneša Akijuš u 16. i Džordža Inekens u 71. minutu.

Jedini pogodak za Barselonu, koja je od desetog minuta igrala sa igračem manje, postigao je Lamine

Jamal u 28. minutu.

Poraz pred svojim navijačima doživjela je Crvena zvezda, koja je u Beogradu izgubila od Benfike 2:1.

Benfika je povela u devetom minutu golom Kerima Akturkoglua.

Na 2:0 povisio je Orkun Kokču u 29. minutu.

Konačan rezultat postavio je Milson u 86. minutu.

U drugom meču popodnevnog programa, Bajer je bio ubjedljiv u Roterdamu protiv Fejnorda 4:0.

Duel Atlante i Arsenala završen je 0:0, Atletiko je u Masdridu savladao Lajpcig 2:1, dok je Brest istim rezultatom slavio protiv Šturma.

Na ostalim utakmicama prvog kola, igranim u utorak i srijedu, postignuti su sljedeći rezultati: Juventus – PSV 3:1, Jang Bojs – Aston Vila 0:3, Milan – Liverpul 1:3, Bajern Minhen – Dinamo Zagreb 9:2, Real Madrid – Štutgart 3:1, Sporting Lisabon – Lil 2:0, Mančester siti – Inter 0:0, Bolonja – Šahtjor 0:0, Pari Sen Žermen – Đirona 1:0, Klub Briž – Borusija iz Dortmunda 0:3, Sparta – Salcburg 3:0 i Seltik – Slovan 5:1.

