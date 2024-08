Mladost i Crvena stijena potpisali ugovor o poslovno–tehničkoj saradnji

Podgorica, (MINA) – Podgorički fudbalski klubovi Mladost Donja Gorica i Crvena stijena potpisali su danas ugovor o poslovno–tehničkoj saradnji na period od tri godine.

Saopšteno je da su ugovor potpisali predsjednik Danilo Mugoša i direktor kluba Svetolik Mrvaljević.

Navodi se da je to još jedan značajan korak kluba ka razvijanju mladih fudbalera što je postavljeno kao prioritet.

“Sve sa ciljem kako bi naši momci iz omladinske škole imali seniorsku minutažu u nogama, te kako bi što lakše podnijeli adaptaciju na seniorski fudbal nakon odrađenog omladinskog staža. Smatramo da je Crvena stijena i takmičenje srednje regije idealno mjesta za to”, piše u saopšptenju OFK Mladost.

Saopšteno je da će saradnja sa Crvenom stijenom realizovati kroz ustupanje mladih igrača i razmjenu trenera, pa će tako naredne sezone šef stručnog štaba Crvene stijene biti Rajko Mugoša, a pomoćni trener Vesko Radović.

Crvena stijena je klub sa bogatom istorijom, osnovan 1938. godine, simbol naselja Tološi, klub koji je dva puta bio osvajač kupa Crne Gore, šampion Jugoslavije u kadetskoj konkurenciji.

Trenutno 25 aktivnih fudbalera koji igraju u inostranstvu, Prvoj i Drugoj ligi Crne Gore potiču iz Crvene Stijene.

U okviru fudbalskog kluba Crvena stijena postoji i škola fudbala Futura koja ima veliki broj dječaka.

