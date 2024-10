Mlada reprezentacija poražena od Finske

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Tampereu od Finske 2:1, u posljednjem kolu kvalifiakcija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorska selekcija izgubila je istim rezultatom i prvi međusobni duel u Podgorici, a kvalifikacije je završila na preposljednjem meču sa dva trijumfa, remijem i sedam poraza.

Izabranici selektora Nikole Rakojevića poveli su u petom minutu autogolom Darija Nama.

Poravnao je, samo pet minuta kasnije, Nejtan Skita, nakon proigravanja Kaspera Terha.

Skita je bio strijelac i odlučujućeg pogotka u 71. minutu.

Finska je šestim trijumfom obezbijedila drugo mjesto i za plasman na EURO boriće se kroz plej-of.

Kao prvoplasirana u grupi E završila je Rumunija, koja je u drugom meču pobjedila Švajcarsku 3:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS