Mlada reprezentacija počela pripreme

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore okupila se danas u Podgorici i zvanično počela pripreme za prvenstvo Evrope, koje će od 6. do 14.jula biti odigrano u Litvaniji.

Selektor Vladan Radović pozvao je 14 igračica, a kompletne pripreme mlada reprezentacija odradiće u Podgorici, dok će 4. jula otputovati za Litvaniju.

Na spisku su Marija Baošić, Milena Bigović, Jelena Bulajić i Jovana Savković (Budućnost Bemax), Hajdana Šćepanović, Atina Radević, Lana Vukčević, Kristina Vučinić i Jovana Milošević (Podgorica), Ljube Andrić (Primorje).

Pozvane su i Sanja Akšam iz Crvene zvezde i tri igračice koje su zbog školovanja bile u Sjedinjenim Američkim Državama – Bojana Radnjić, Nikolina Vukčević i Marija Marinković.

Radović je kazao da očekuje izazovno i zahtjevno ljeto.

“Imamo ekipu koja je jedna od najmlađih, ako ne i najmlađa na prvenstvu, jer imamo četiri igračice 2007.godište. Nemamo previše igračica na spisku, jer ovog ljeta imamo tri prijavljene selekcije i sve to je uticalo na ovaj spisak”, rekao je Radović.

Mlada reprezentacija Crne Gore 2022. godine dominantno je osvojila B prvenstvo Evrope, dok je prošle godine ispunila primarni cilj i izborila opstanak u A diviziji.

“Najvažnije je da sve djevojke budu zdrave, da odrade dobre pripreme u lijepoj atmosferi i da pokušamo da izborimo opstanak u A diviziji, jer je to u ovom momentu prioritet”, dodao je Radović.

Mlada reprezentacija ima šest zakaznih provjera – po dva meča sa Bugarskom, Srbijom i Turskom.

“Uspjeli smo da dogovorimo šest provjera i po mom mišljenju odabrali smo dobre protivnike, a tih šest mečeva biće sasvim dovoljno da spremno dočekamo predstojeći šampionat i provjerimo svoje mogućnosti. Protiv Bugarske igramo 16. i 17. juna u Podgorici, 20. i 21. juna igramo protiv Srbije u gostima dva meča, a zatim gostujemo Turskoj, gdje ćemo igrati 29. i 30. juna”, rekao je Radović.

Crna Gora je u grupi B, gdje su još Portugal, Španija i Švedska, nakon čega će se naša reprezentacija ukrstiti sa timovima iz A grupe, gdje su Letonija, Francuska, Slovenija i domaća selekcija Litvanija.

Premijerni meč crnogorske košarkašice 6. jula protiv Španije.

“Jako zahtjevna grupa, ali i sa veoma teškim ukrštanjem. Za mene kao selektora najvažnije je da one tokom priprema i prvenstva pokažu dobar odnos, dobro ponašanje i naravno napredak”, rekao je Radović.

U stručnom štabu Radovića su treneri Radule Raspopović, Pavle Kalezić, Jovana Pašić i fizioterapeut Jasmin Drešević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS