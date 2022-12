Ministarstvo sporta – Crna Gora ispunila obaveze iz oblasti antidopinga

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se, zahvaljujući zajedničkim naporima Ministarstva sporta i mladih i Komisije za antidoping, ponovo našla na listi država koje su usaglašene sa UNESCO Konvencijom protiv dopinga u sportu i koje su ispunile obaveze propisane tim dokumentom.

Iz Ministarstva sporta i mladih saopšteno je da je to zvanično potvrđeno u pismu koje je Komisija za antidoping primila od Kancelarije UNESCO-a.

Predstavnici Komisije su, tokom sastanka sa ministrom Vasilijem Laloševićem, saopštili da su zadovoljni što su za kratko vrijeme od formiranja i izbora rukovodećih organa postigli rezultate koji su doveli do pozitivne ocjene UNESCO-a u pogledu usklađenosti sa propisima koji regulišu tu oblast.

Oni su, kako se navodi u saopštenju, istakli dobru saradnju sa Ministarstvom sporta i mladih i zadovoljstvo za opredijeljena sredstva za rad Komisije.

“To je vjetar u leđa da se još snažnije u 2023. godini nastavi rad na implementaciji standarda iz oblasti antidopinga i Crna Gora pozicionira na mjesto koje zaslužuje”, piše u saopštenju Ministarstva sporta i mladih.

